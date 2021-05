Preview: „Conjuring 3 – Im Banne des Teufels“

Preview: "Conjuring 3 - Im Banne des Teufels"

07.05.2021 23:44 Uhr

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ erzählt eine erschütternde Geschichte von Terror, Mord und rätselhaften bösen Kräften, die selbst die erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren im wirklichen Leben schockierte.

Einer ihrer aufsehenerregendsten Fälle beginnt mit dem Kampf um die Seele eines kleinen Jungen – und übertrifft schließlich alles, was die beiden Geisterjäger jemals erlebt haben. Der Fall sollte als der erste in die US-Geschichte eingehen, in der ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführte.

Vera Farmiga und Patrick Wilson schlüpfen unter der Regie von Michael Chaves („Lloronas Fluch“) erneut in ihre Rollen als Ed und Lorraine Warren. Außerdem sind Ruairi O’Connor (Starz-Serie „The Spanish Princess“), Sarah Catherine Hook (Hulu-Serie „Monsterland“) und Julian Hilliard (bekannt aus den Serien „Penny Dreadful: City of Angels“ und „Spuk in Hill House“) zu sehen.

Ein bewährtes Team

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ wurde von James Wan und Peter Safran produziert, die bereits an allen weiteren Filmen des „Conjuring“-Universums zusammengearbeitet haben.

Chaves führte Regie nach einem Drehbuch von David Leslie Johnson-McGoldrick („Conjuring 2“, „Aquaman“). Die Story stammt aus der Feder von James Wan und David Leslie Johnson-McGoldrick und basiert auf Figuren von Chad Hayes & Carey W. Hayes.

Dem Kreativteam hinter den Kulissen ist es gelungen, zahlreiche Mitwirkende aus früheren Filmen des „Conjuring“-Universums zu verpflichten, darunter Kameramann Michael Burgess, Produktionsdesignerin Jennifer Spence, Kostümbildnerin Leah Butler sowie Komponist Joseph Bishara. Auch Editor Peter Gvozdas, der bereits bei „Lloronas Fluch“ mit Regisseur Chaves gearbeitet hatte, ist wieder mit an Bord.

Geplanter Kinostart ist der 1. Juli 29021

Das „Conjuring“-Universum

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ ist der siebte Film im „Conjuring“-Universum. Das größte Horror-Franchise der Filmgeschichte hat bis heute weltweit über 1,8 Milliarden US-Dollar eingespielt. Zu den Filmen der Reihe gehören die ersten beiden „Conjuring“-Teile, die „Annabelle“-Filme und „The Nun“.