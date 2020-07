Donnerstag, 30. Juli 2020 23:20 Uhr

Preview: Javier Bardem, Salma Hayek & Elle Fanning in „Wege des Lebens“

"Wege des Lebens - The Roads Not Taken" folgt 24 bedeutsamen Stunden im Leben von Leo (Javier Bardem) und dessen Tochter Molly (Elle Fanning), die mit dem zunehmend kritischen mentalen Zustand ihres alleinstehenden Vaters kämpft.

„Wege des Lebens – The Roads Not Taken“ folgt 24 bedeutsamen Stunden im Leben von Leo (Javier Bardem) und dessen Tochter Molly (Elle Fanning), die mit dem zunehmend kritischen mentalen Zustand ihres alleinstehenden Vaters kämpft.

Darum geht’s

Während sie sich durch einen stressigen Tag in New York City schlängeln und versuchen, den normalen Alltag zu bewältigen, verliert sich Leo immer wieder in zwei Lebensrealitäten, die er so hätte erleben können: Von der leidenschaftlichen Ehe mit seiner Jugendliebe Dolores (Salma Hayek) in Mexiko bis hin zu einem Leben in Einsamkeit auf einer abgelegenen griechischen Insel, wo das zufällige Aufeinandertreffen mit zwei jungen Touristinnen schmerzliche, unbequeme Einsichten ans Licht bringt.

Großartiger Hauptdarsteller

Der neue Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Sally Potter (The Party, Orlando) webt einen opulenten filmischen Bilderteppich, auf dem Leos parallele Lebenswelten – nur für ihn sichtbar – mehr und mehr aufgehen in Momente voller Tragik, Glück, Bedauern und Komik. Einzig seine Tochter Molly beginnt langsam, ein wenig von Leos geheimen Leben zu erahnen. Der mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnete Javier Bardem stellt in „Wege des Lebens – The Roads Not Taken“ seine einzigartige Wandelbarkeit unter Beweis. An seiner Seite sind Elle Fanning sowie die Oscar-nominierten Salma Hayek und Laura Linney zu sehen.

Javier Bardem: Seine 10 bekanntesten Film

1997: Perdita Durango

2004: Collateral

2006: Goyas Geister

2007: No Country for Old Men

2008: Vicky Cristina Barcelona

2010: Biutiful

2010: Eat Pray Love

2012: James Bond 007 – Skyfall

2017: Pirates of the Caribbean: Salazars Rache

2017: Mother!