11.12.2020 19:47 Uhr

Preview „Nobody“: Ein Familienvater sieht rot

Jedem platzt doch irgendwann mal der Kragen, oder? So geht es auch dem stoischen Niemand und braven Bürger Hutch, gespielt von Emmy-Gewinner Bob Odenkirk. Die Macher von „John Wick“, „Deadpool 2“ und „Hardcore“ zeigen im packenden Thriller "Nobody" wie ein stille Familienvater plötzlich rot sieht!

Kultserienstar Bob Odenkirk (Better Call Saul, Breaking Bad) beeindruckt in „Nobody“ als unerwartet tödlicher Held. An seiner Seite spielen neben Connie Nielsen (Wonder Woman) und Gage Munroe (Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott) außerdem der dreifache Emmy-Preisträger Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft I-III, Sin City: A Dame to Kill For) sowie Multitalent RZA (G.I. Joe – Die Abrechnung). Der russische Schauspieler Aleksey Serebryakov (Oscar-Beitrag Leviathan) ist als brutaler Schurke zu sehen.

Inszeniert wurde der Film von dem gefeierten Regierevoluzzer Ilya Naishuller (Hardcore) nach einem Drehbuch von Derek Kolstad, Schöpfer des kompromisslosen John-Wick-Franchise.

Darum geht’s

Hutch Mansell ist ein typischer Niemand, den keiner so richtig wahrnimmt. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen seines Alltags, ohne sich dagegen zu wehren. Selbst als eines Nachts zwei Unbekannte in sein Vorstadtzuhause einbrechen, weigert er sich, seine Familie zu verteidigen, um eine Eskalation zu verhindern. Davon ist sein jugendlicher Sohn Blake (Gage Munroe) schwer enttäuscht, und auch seine Frau Becca (Connie Nielsen) entfernt sich in der Folge nur noch mehr von ihm.

Doch tatsächlich ist dieser Vorfall der Tropfen, der das Fass mit Hutchs lange brütender Wut zum Überlaufen bringt – dunkle Geheimnisse kommen zum Vorschein und wecken seine tödlichen Instinkte. Plötzlich begibt sich der unscheinbare Hutch auf einen brutalen Feldzug, um seine Familie vor einem gefährlichen Gegenspieler zu retten (Aleksey Serebryakov) – unterschätze niemals einen Nobody.

Geplanter Kinostart ist – so es die Pandemie will – am 4. März 2021.