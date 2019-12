Preview: Scooby-Doo kommt ins Kino

Scooby-Doo ist eine erfolgreiche US-amerikanische Zeichentrickserie, die 1969 anlief und mit verschiedenen Versionen bei den unterschiedlichsten Sendern ausgestrahlt wurde. Nun ist das erste animierte Scooby-Doo-Abenteuer für die große Kinoleinwand da!

In Spielfilmlänge erleben wir mit „Scooby!“ die noch nie zuvor erzählte Geschichte über die Anfänge von Scooby-Doo und das größte Geheimnis in der Karriere der Mystery Inc. Kinostart ist am 14. Mai 2020. Wir haben die ersten Bilder.

Darum geht’s

„Scooby!“ verrät, wie die Freunde Scooby und Shaggy sich zum ersten Mal trafen und wie sie sich mit den jungen Detektiven Fred, Velma und Daphne zur berühmten Mystery Inc. zusammenschlossen.

Jetzt, da Hunderte Fälle gelöst und Abenteuer zusammen bestritten wurden, stehen Scooby und die Gang vor ihrem größten Rätsel aller Zeiten: Eine geheimnisvolle Verschwörung plant, den Geisterhund Cerberus auf die Welt loszulassen. Während sie darum kämpfen, die „Bellokalypse“ aufzuhalten, entdeckt die Bande, dass Scooby ein geheimes Vermächtnis und eine große Bestimmung hat, die größer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.