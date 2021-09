Preview „The Many Saints Of Newark“: Das Prequel zur Serie „Die Sopranos“ im Kino

Preview "The Many Saints Of Newark": Das Prequel zu Serie "Die Sopranos" im Kino

19.09.2021 20:19 Uhr

Mit „The Many Saints of Newark“ kommt das von Fans mit Spannung erwartete Spielfilm-Prequel zur wegweisenden, preisgekrönten HBO-Dramaserie „Die Sopranos“ in die Kinos.

Der Film spielt in der Ära der Newark-Unruhen 1967: Der junge Anthony Soprano wächst in einer der turbulentesten Phasen in der Geschichte Newarks auf. Er ist gerade erst ein junger Mann, als rivalisierende Gangster beginnen, die Vorherrschaft des mächtigen DiMeo-Verbrecherclans infrage zu stellen.

Wie aus einem harmlosen Teenie ein mächtiger Mafiaboss wird

Zugleich erschüttern heftige Rassenkonflikte die Stadt. Mittendrin in diesen Zeiten des Wandels: Anthonys geliebter Onkel Dickie Moltisanti, der damit zu kämpfen hat, seine beruflichen und privaten Verpflichtungen miteinander in Einklang zu bringen. Dickies Einfluss auf seinen Neffen ist es schließlich, der aus dem unbedarften Teenager den übermächtigen Mafiaboss macht, den wir später kennenlernen werden: Tony Soprano.

Alan Taylor („Thor: The Dark Kingdom“), der für seine Regiearbeit an „Die Sopranos“ mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, nahm auch bei „The Many Saints of Newark“ auf dem Regiestuhl Platz.

Besetzung von „The Many Saints Of Newark“

Zu sehen sind in „The Many Saints of Newark“ Alessandro Nivola („Ungehorsam“, „American Hustle“), Tony-Gewinner Leslie Odom Jr. (Broadway-Stück „Hamilton“, „Mord im Orient-Express“), Jon Bernthal („Baby Driver“, „The Wolf of Wall Street“), Corey Stoll („Aufbruch zum Mond“, „Ant-Man“), Michael Gandolfini (TV-Serie „The Deuce“), Billy Magnussen („Game Night“, „The Big Short“).

Ferner dabei: Michela De Rossi („Boys Cry“ „TV-Serie „The Rats“), John Magaro („The Finest Hours“, „Not Fade Away“) sowie Emmy-Preisträger Ray Liotta (TV-Serie „Shades of Blue“, „Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia“) und Oscar®-Kandidatin Vera Farmiga („Up in the Air“, „The Conjuring“-Filmreihe).

Kinostart ist am 23. September!