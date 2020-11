28.11.2020 22:20 Uhr

Preview „What Lies Below“: Der Verlobte mit dem dunklen Geheimnis

Die Auflösung des kommenden Mystery-Thrillers hat es in sich! Herausragend besetzt mit BAFTA Nominee Mena Suvari und Jungstar Ema Horvath aus „Mortuary – Jeder Tod hat seine Geschichte“ geht "What Lies Below" im wahrsten Sinn unter die Haut.

Der wie aus dem Nichts auftauchende Liebhaber von Libertys Mutter ist nicht nur unverschämt jung und sexy. Schnell ist sich der rebellische Teenager sicher, John verbirgt hinter seiner stets gut gelaunten, aalglatten Fassade ein dunkles Geheimnis. Ständig diese intensiven Blicke auf ihr und zufälligen Berührungen.

Kinostart unklar

Warum verbringt er den halben Tag im dunklen Keller? Welcher Schlafwandler schließt die Haustür hinter sich ab und hat sie ihn nicht neulich in der Stadt mit einer anderen gesehen? Auch wenn der auf Wasserorganismen spezialisierte Biologe immer eine Entschuldigung parat hat für sein verdächtiges Verhalten – Libby weiß genau, mit diesem Typen stimmt etwas ganz gewaltig nicht.

Wild entschlossen, ihre Mutter aus den Fängen des unheimlichen Freaks zu retten, kommt sie unaufhaltsam seinen entsetzlichen Machenschaften auf die Spur und die hat auch mit dem See hinterm Haus zu tun…

Zum Start in den hiesigen Lichtspielhäusern war vom Verleih zu erfahren: „Kinostart, so bald die Kinos wieder öffnen“.

Neues Gesicht: Trey Tucker

Trey Tucker ist ein britischer Schauspieler, der sich einer Karriere in Hollywood verschrieben hat. Angefangen hat er als Web-Entwickler, war dann Model und startete seine Karriere im Filmgeschäft 2007 in der Serie „Frank“.

Es folgten deutlich später Filme wie „Den Sternen so nah“ (2017) und „A Midwestern Methamphetamine Fairytale“ (2017. Seine bislang größte olle hatte er in „The Outpost – Überleben ist Alles“ (2020) an der Seite von Orlando Bloom.