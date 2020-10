01.10.2020 20:15 Uhr

„Prince Charming“: Die neue Staffel mit Alexander startet Mitte Oktober!

TVNOW geht mit seinem neuen Dating-Format „Prince Charming“ in die zweite Runde. Wer der Herr ist, um den gebuhlt wird, ist nun entschieden!

20 attraktive Single-Männer, eine Villa auf Kreta und ein „Prince Charming“: So wird die zweite Staffel der Gay-Dating-Show aussehen, die ab 12. Oktober bei TVNOW, und am 20. Oktober bei VOX läuft. Der diesjährige „Prince Charming“ heißt Alexander Schäfer.

„Ich kann es selbst kaum glauben“

Der 30-jährige Alexander kommt aus Frankfurt am Main und arbeitet als Marketing-Manager. Er ist schon gespannt, was alles passiert: „Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: ‚Ich bin nicht aufgeregt.’“ In die Sendung setzt er hohe Erwartungen: „Ich hoffe sehr, dass einer der Jungs mein Herz erobern wird – und ich seins.“

Letzter „Prince Charming“ legt vor

Der „Prince Charming“ aus der ersten Staffel des Formats ist wohl einer der Gründe für Alexanders Erwartungen: Nicolas Puschmann (29) hat seinen Traummann in Lars Tönsfeuerborn (30) gefunden und seit Ende der 2019-Staffel sind die beiden ein glückliches Paar. Das klingt doch sehr vielversprechend!

TVNOW setzt ein Zeichen

Liebe ist Liebe! Mit „Prince Charming“ setzte TVNOW im Herbst 2019 ein Zeichen der Vielfalt und holte das erste Gay-Dating-Format nach Deutschland. Mittlerweile wurde die Erfolgs-Show in der Kategorie „Unterhaltung“ sogar mit einem Grimme-Preis 2020 prämiert!

Die Chance auf Liebe für alle Kandidaten

Natürlich geht es bei „Prince Charming“ hauptsächlich darum, den Prinzen zu verkuppeln – dieses Jahr also Alexander. Aber bei 21 nicht-heterosexuellen Männern in einer Villa, ist da natürlich auch Potenzial, für andere Männer den Richtigen zu finden. Oder zumindest ein heißes Abenteuer zu erleben. Das wäre kaum überraschend: In Staffel eins gab es tatsächlich schon in der zweiten Folge eine Bettgeschichte zwischen zwei Kandidaten! Ob die zweite Staffel genauso turbulent wird?

Krawatten-Klau als Quasi-Kastration

In unterschiedlichen Dates bekommt Alexander jedenfalls die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. Wen möchte er näher kennenlernen und wer geht leer aus? In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.

Bei „Prince Charming“ sind hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle vorprogrammiert, aber auch jede Menge Intrigen, Zoff und Eifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover! Und wenn sich 21 heiße Singles Küche, Pool und Schlafzimmer teilen, kann es schnell auch schonmal untereinander knistern…