07.12.2020 18:50 Uhr

„Prince Charming“ knutscht mit mehreren Typen – dann der Schock!

Auch in dieser Folge "Prince Charming" geht es wieder heiß her: Ein schöner Tag am Strand mit dem Prince wartet auf Lauritz, Gino, Jakob, Vincent und Arne. Andrea trifft es hart, dass er und Michael in der Villa zurückbleiben müssen.

Beim „Prince Charming„-Gruppendate gibt vor allem Gino Vollgas und küsst den Prince. Vincent packt seine Ukulele aus und singt mit Alex Lieder. Belohnung: Ein Kuss. Bei der Gentlemen Night lässt Alex die Bombe platzen und verkündet, dass heute mehr Männer als sonst die Villa verlassen müssen.

Die Stimmung ist im Keller

Nach dem unerwarteten Ende der letzten Gentlemen Night muss der Prince erst einmal seine Gedanken sortieren und die Geschehnisse der letzten Nacht hinter sich lassen. Auch den anderen Männern steckt der Auszug von Jan und Joachim noch in den Knochen. Die Stimmung in der Villa ist ein wenig bedrückt und alle rätseln, wer bereits wie viele Dates hatte und in der Gunst des Prince ganz oben steht.

Alex taucht überraschend in der Villa auf und lädt zum Gruppendate: Ein schöner Tag am Strand wartet auf Lauritz, Gino, Jakob, Vincent und Arne. Während sich die eingeladenen Männer auf der Suche nach den knappsten Badehöschen an Lauritz‘ Koffer bedienen, trifft es Andrea ganz besonders, dass er nicht mit zum Date darf. Er und Michael bleiben allein in der Villa zurück.

Gruppen-Date wird zur Knutsch-Orgie

Am Strand werden Cocktails gemixt und Gino gibt sofort Vollgas, als er den Prince um ein Einzelgespräch abseits der Gruppe bittet. Um seinen Anmachversuchen schnell ein Ende zu setzen, beschließen die anderen einstimmig, ihren Konkurrenten erstmal im Sand einzubuddeln.

Doch der Berliner schafft es sogar, diese Aktion zu seinen Gunsten zu nutzen und küsst den Prince. Das bleibt bei den anderen Männern nicht unbemerkt. Wenig später fährt Alex mit einem Quad vor und macht eine kleine mit Spritztour mit Vincent, der im Anschluss zum Einzeldate eingeladen wird.

Lauritz ist angefressen, dass er noch ungeküsst ist

Als Vincent seine Ukulele auspackt und zusammen mit Alex ein paar Lieder singt, ist es um die beiden geschehen. Als der letzte Song endet, kommt es zu einem leidenschaftlichen Kuss.

Zurück in der Villa hat Lauritz schwer damit zu kämpfen, dass er einer der wenigen ist, der immer noch keinen Kuss hatte. Er hat große Angst, dass ihm die Zeit davonläuft. In der siebten Happy Hour versucht Andrea noch einmal alles zu geben, um seine Krawatte behalten zu dürfen.

Der große Schock

Lauritz nimmt indessen seinen ganzen Mut zusammen und bittet den Prince um ein Gespräch unter vier Augen. Allerdings bringt er vor lauter Aufregung keinen geraden Satz raus, weshalb der Prince das Steuer in die Hand nimmt und es endlich zum langersehnten Kuss kommt.

Auch Jakob gibt noch einmal alles und küsst den Prince in einer ruhigen Minute. Bei der Gentlemen Night lässt Alex die Bombe platzen und verkündet, dass in dieser Nacht mehr Männer als sonst die Villa verlassen werden.

„Prince Charming“, Deutschlands erste schwule Dating-Show, läuft immer Montags ab 22:15 Uhr auf Vox und rund um die Uhr bei TVNOW.