Prince Damien: Der Dschungelkönig ist wieder da!

Nachdem Prince Damien (29) am Samstagabend zum diesjährigen Dschungelkönig gewählt wurde, ist er heute wieder in Frankfurt am Main in Deutschland gelandet. Empfangen wurde er standesgemäß von Freunden und vielen Fans – die alle auf ein Selfie und Plausch mit dem amtierenden König hofften.

Für Kaffeeklatsch bleibt jedoch keine Zeit, denn als Dschungelkönig wartet ein straffes Programm auf Prince Damien. Für ihn ging es erst einmal direkt nach Köln, in die Studios von RTL. Zwischen der ganzen Aufregung hatte der DSDS-Gewinner auch kurz Zeit, auf sein Handy zu schauen.

Nachricht von Dieter Bohlen

Neben zahlreichen Nachrichten und Gratulanten erhielt Prince auch eine Nachricht von Dieter Bohlen (65): „Als ich das erste Mal mein Handy aufmachen konnte habe ich gesehen, so viele positive Reaktionen, ich konnte noch gar nicht auf alles reagieren. Dieter hat mir auch persönlich nochmal geschrieben“, so Damien gegenüber RTL.

In Köln steht für den frischgebackenen Dschungelkönig ein Interview-Marathon auf dem Programm, schließlich wollen alle ein Stück von Prince Damien haben. Mit diesem Ansturm hat der 29-jährige selbst gar nicht gerechnet und sagt: „Ich war nicht vorbereitet, ich habe das gar nicht gerafft, was da gerade abgeht.“