Prince: Neue Details zu einem Zwischenfall vor seinem Tod

Prince war schon vor seinem Tod einmal tot. Der amerikanische Musiker wurde am 21. April 2016 tot im Aufzug seines Wohnkomplexes aufgefunden. Doch wie sein Cousin Charles Smith jetzt in der ‘E! True Hollywood Story’ offenbarte, war Prince schon eine Woche zuvor klinisch tot. Denn er war in seinem Privatflugzeug kollabiert, so Smith: „Sie holten ihn zurück und brachten ihn ins Krankenhaus.“

Einen Bluttest habe Prince später verweigert, so sein Cousin weiter: „Prince war wieder Prince und sie brachten ihn nach Hause nach Minneapolis. Er hätte das Hospital nie verlassen sollen. Ich sagte noch: ‚Was? Wer macht so etwas?‘ Nachdem er am Flieger fast draufgegangen wäre. Schau dir einfach mal an, wie viele Möglichkeiten jeder Einzelne, der in Prince’s engstem Vertrautenkreis war, hatte, etwas zu sagen oder zu tun. Man hatte keine Chance.“

Neues Album

In nicht einmal zwei Wochen, am 29. November, soll das fünfte Album „1999“ des Musikers mit bislang 35 zusätzlichen unveröffentlichten Tracks posthum erscheinen. Die Songs hatte der ‚Purple Rain‘-Hitmacher alle zwischen November 1981 und Januar 1983 aufgenommen, was für ihn eine sehr erfolgreiche Zeit war. Damals erklärte er: „Ich gehe am liebsten nach meiner Intuition. Manchmal trifft es mich einfach und dann muss ich diesen Song erst aufschreiben, bevor ich mit irgendetwas anderem weitermachen kann. Es ist, als wenn eine andere Person in mir wäre, die zu mir spricht.“