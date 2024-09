Finale von Staffel vier „Princess Charming“: Datingshow endet erstmals ohne Gewinnerin

Lea Hoppenworth aus Berlin bleibt vorerst Single. (lau/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 11:59 Uhr

Die vierte Staffel der beliebten Datingshow "Princess Charming" sorgt für ein echtes Novum: Princess Lea geht alleine wieder nach Hause. Keine ihrer Verehrerinnen konnte ihr Herz erobern.

So hatte sich das Princess Lea (30) vor Sendungsstart mit Sicherheit nicht vorgestellt: Die beliebte, lesbische Datingshow "Princess Charming" ist erstmals ohne eine Gewinnerin zu Ende gegangen. Lea Hoppenworth bleibt zunächst ohne die Chance auf ihre große Liebe.

Princess Charming bleibt erstmals solo

Seit Anfang Juli lief die vierte Staffel des Dating-Formats beim Streamingdienst RTL+. Ins Finale hatten es Marketing-Expertin Maike (30) aus Berlin sowie Barkeeperin Christine (28) aus Köln geschafft. Das Besondere daran: Maike und Prinzessin Lea teilten in der Vergangenheit bereits eine Affäre. In "Princess Charming" spielte Lea zuletzt daher mit dem Gedanken, sich erneut für ihre Ex zu entscheiden.

Die selbstbewusste Maike wünscht sich allerdings eine polyamore Beziehung, in der sie nicht ausschließlich auf Partnerin Lea festgelegt ist. Obwohl sich die beiden Frauen beim romantischen Einzeldate in luftiger Höhe zunächst näher kommen, entscheidet sich die Princess Charming im Finale des Dating-Formats ultimativ gegen Maike. Lea Hoppenworth erklärt, dass sie Angst vor dem ausgeprägten "Fluchtinstinkt" der 30-Jährigen habe, die ihre vormalige Affäre durch unfreundliches Ghosting beendet hatte.

Doch auch Barkeeperin Christine und der Princess Charming war letztlich kein Paar-Glück vergönnt. Mit den Worten "Es hat für mich noch nicht diesen kompletten romantischen Vibe" nimmt Lea im finalen Gespräch Christine ihre Kette ab. Solch ein Ende haben Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Princess Charming" zuvor noch nicht erlebt. Bislang gab es in drei Staffeln immer eine Siegerin – auch wenn keines der Paare letztlich gemeinsam die große Liebe fand.