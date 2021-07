„Princess Charming“-Irina hat sie zu ihrer Herzdame gekürt!

27.07.2021 12:30 Uhr

Sie sind Pionier:innen – die Kandidat:innen von „Princess Charming“! In der weltweit ersten lesbischen Dating-Show haben sie gelacht, geweint, geküsst, diskutiert und über queere Themen aufgeklärt. Vor allem aber haben sie ein Zeichen für die Sichtbarkeit und Toleranz der lesbischen Community gesetzt und damit die Fans begeistert.

„Princess Charming“ schaffte es sogar unter die Top 10* aller TVNOW-Love-Reality Sendungen, die bis dato für Premium-User:innen verfügbar waren. Mit sehr starken Abrufzahlen überzeugt die Dating-Show aber nicht nur auf TVNOW. Bei Social Media waren die positiven Reaktionen ebenfalls überwältigend – und das sogar international! Bei Twitter tauschen sich die User:innen unter dem Hashtag #PrincessCharming sogar auf Englisch, Portugiesisch oder Spanisch über die Show aus.

„Danke, dass du mich so schön verzaubert hast“

Auch beim emotionalen Finale der Dating-Show (seit 20. Juli auf TVNOW abrufbar) fieberten die Streamer bis zuletzt mit, als Princess Irina ihrer Auserwählten Lou verkündete: „Danke, dass du mich so schön verzaubert hast.“ und sie bat, die letzte Kette zu behalten. „Ich möchte diese Kette liebend gerne nie wieder abnehmen“, strahlte Lou. Aber gibt es ein Happy-End für #Lourina?

Wie es für die beiden nach der Show weiterging, erfahren die Fans in „Das große Wiedersehen“, moderiert von Lola Weippert, ab dem 27. Juli auf TVNOW. Außerdem wird in dem Talk thematisiert, warum für die Zweitplatzierte Elsa alles „cool“ zwischen ihr und der Princess ist, für Irina jedoch so gar nicht, welche überraschenden Vorfälle nach der Aufzeichnung alles durcheinander brachten und wie Bine, Miri, Kathi, Gea und Britta die Zeit während und nach „Princess Charming“ erlebt haben.

Vorbereitungen für zweite „Princess Charming“-Staffel laufen

Eine zweite Staffel der lesbischen Dating-Show wurde bereits in Auftrag gegeben – Bewerbungen können hier abgegeben werden. Die erste Staffel wird außerdem noch in diesem Jahr bei VOX ausgestrahlt.

Auf TVNOW bleibt es übrigens auch im nächsten Monat „charming“: Am 17. August 2021 tritt der dritte „Prince Charming“ Kim Tränka aus Bremen seine Liebesreise an. In insgesamt neun Folgen und einer Wiedersehensshow möchte der 31-Jährige unter 18 Singles auf Kreta den Traummann fürs Leben finden. Welche Männer um Kim buhlen, wird zeitnah bekannt gegeben.