Freude im belgischen Königshaus Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta sind wieder Eltern geworden

Prinz Amedeo und seine Frau Prinzessin Elisabetta bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2023, 07:54 Uhr

Freude im belgischen Königshaus: Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta sind wieder Eltern geworden. Auch Details zum Nachwuchs gibt es bereits.

Überraschende Nachrichten von den belgischen Royals: Prinz Amedeo (37) und seine Frau Prinzessin Elisabetta (35) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das hat der belgische Erzherzog auf Instagram verkündet. Auf dem Account des belgischen Königshauses ist ein Bild mit dem schlafenden Neugeborenen zu sehen. Dazu heißt es: "Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta freuen sich, die Geburt ihrer Tochter Alix bekannt zu geben. Sie wurde am Samstag, 2. September, in Brüssel geboren, wiegt 3,4 kg und es geht ihr wie ihrer Mutter gut." Zahlreiche Glückwünsche ihrer Follower finden sich im Kommentarbereich.

Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta sind seit neun Jahren verheiratet

Prinz Amedeo, der älteste Sohn von König Philippes (63) Schwester Prinzessin Astrid (61), und Elisabetta "Lili" Rosboch von Wolkenstein sind seit 2014 verheiratet. Die Hochzeit fand in Rom, der Heimat der Italienerin, statt. Töchterchen Anna Astrid kam am 17. Mai 2016 zur Welt. Im September 2019 gab das Paar die Geburt ihres Sohnes Maximilian bekannt.

Das Paar lebt sehr zurückgezogen

Obwohl Baby Nummer drei in Brüssel zur Welt kam, soll die nun fünfköpfige Familie eigentlich in der Schweiz leben. Prinz Amedeo und seine Ehefrau sind angeblich sehr auf ihre Privatsphäre bedacht und führen ein zurückgezogenes Leben. Dass Prinzessin Elisabetta zum dritten Mal schwanger ist, machte das Paar nicht öffentlich. Prinz Amedeo startete eine Karriere in der Wirtschaft, unter anderem als Unternehmensberater, und soll bei einer Bank tätig sein.

Amedeo von Belgien ist ein Enkel des ehemaligen Königs Albert II. (89). 2013 verkündete dieser seine Abdankung zum 21. Juli, dem belgischen Nationalfeiertag. Thronfolger Philippe ist seitdem belgischer König. Amedeo ist der Sohn von Astrid von Belgien, der Schwester des amtierenden Königs. Er ist außerdem Patenonkel seiner Cousine, Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth (21).