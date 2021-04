Prinz Andrew: Er will in Uniform zur Beerdigung von Prinz Philip

Die Queen und Prinz Andrew (mia/spot)

14.04.2021 14:34 Uhr

Die Queen hat noch ein Problem mehr bei der Planung der Beerdigung ihres Mannes: Prinz Andrew besteht darauf, die Admirals-Uniform zu tragen - obwohl er im Zuge des Epstein-Skandals von seinen royalen Pflichten zurückgetreten war.

Queen Elizabeth II. (94) steht nur wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip (1921-2021), vor einem Problem: Prinz Andrew (61) hat laut „Daily Mail“ darum gebeten, zur Beerdigung seines Vaters die Militäruniform des Admirals tragen zu können. Die „Sunday Times“ hatte zuvor berichtet, dass die beiden von ihren Pflichten zurückgetretenen Royals Prinz Harry (36) und Prinz Andrew nicht in Militäruniformen an der Beerdigung teilnehmen werden, sondern in normalen Anzügen.

Prinz Andrew hatte Ende 2019 seine royalen Pflichten auf Eis gelegt. Hintergrund war seine enge Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), die dem Könighaus einen handfesten und bis heute nicht lückenlos aufgeklärten Skandal verschafft hatte. 2020 sollte der jetzige Ehrenvizeadmiral der Royal Navy eigentlich zum Admiral befördert werden, was aufgrund des Epstein-Skandals bisher aufgeschoben wurde.

Die Entscheidung der Queen soll in den nächsten 24 Stunden fallen. Diese hätte allerdings auch Auswirkungen auf Prinz Harry: Sollte Prinz Andrew die Erlaubnis der Queen kriegen, könnte Harry der einzige hochrangige Royal sein, der bei der Beerdigung am Samstag keine Uniform trägt. Harry verlor seine militärischen Titel, nachdem er seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte.