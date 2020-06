Prinz Andrew: Virginia Giuffre nennt ihn eine „Kröte“

Prinz Andrews mutmaßliches Opfer Virginia Roberts legt nach. Sie bezeichnet den zweitältesten Sohn der Queen als Kröte.

Prinz Andrew (60) steht weiterhin von allen Seiten unter Beschuss. Auch Virginia Giuffre (36), die dem Herzog von York Missbrauch vorwirft, hat sich erneut in die aktuellen Geschehnisse eingeschaltet und klare Worte für die angeblich jüngsten Aussagen von Prinz Andrew gefunden.

Giuffre beschimpft ihn auf Twitter als „Kröte“ und erklärt: „Er bedauert das BBC-Interview, aber nicht seine ‚Freundschaft‘ mit Epstein, weil es ihm ‚großartige Kontakte‘ und vieles mehr verschafft hat“. Zuvor hatte die britische Zeitung „The Sunday Times“ unter Berufung auf einen Insider berichtet, Prinz Andrew würde sein desaströses BBC-Interview bezüglich des Epstein-Skandals deshalb bedauern, da er es nicht geschafft habe, „sein Mitgefühl für die Opfer von Epstein angemessen oder ausreichend“ zu vermitteln.

Oh the gull of this toad- he regrets the BBC interview but not his “friendship” with Epstein because it gave him “great contacts” and much more. Look into the house he sold to a wealthy arms dealer, not at the asking price but added on a few extra 100’s of 1000’s. Seems his fat- https://t.co/cQarMQymCq

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) June 14, 2020