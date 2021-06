Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia: Ihr Sohn Julian wird getauft

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind Eltern von drei Söhnen: Alexander, Gabriel und Julian. (aha/spot)

10.06.2021 17:59 Uhr

Im März erblickte Prinz Julian von Schweden das Licht der Welt. Am 14. August wird der Sohn von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip auf Schloss Drottningholm getauft.

Prinzessin Sofia (36) und Prinz Carl Philip von Schwedens (42) Jüngster wird bald in die heilige Kirche aufgenommen. Wie das schwedische Königshaus mitgeteilt hat, wird Prinz Julian am Samstag, den 14. August, getauft. Die Taufe wird in der Kirche von Schloss Drottningholm stattfinden. Prinz Julian Herbert Folke, Herzog von Halland, wie der Kleine mit ganzem Namen heißt, wurde am 26. März 2021 geboren.

2019 beschloss König Carl XVI. Gustaf (75), das Königshaus zu verkleinern. Die Kinder von Prinz Carl Philip und seiner Schwester, Prinzessin Madeleine (39), tragen seitdem keine königlichen Titel mehr – an ihrer Thronfolge hat sich damals jedoch nichts geändert. Carl Gustaf wollte seinen Enkelkindern damit die Möglichkeit geben, ein Leben mit mehr Privatsphäre zu führen.