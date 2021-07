Prinz Charles: Dieser Song bringt ihn in Tanzstimmung

04.07.2021 16:25 Uhr

Prinz Charles hat eine eigene Musiksendung für das Krankenhausradio in Großbritannien auf die Beine gestellt. Dabei verriet der Royal auch, welches Lied schon immer dafür sorgte, dass er in Tanzstimmung kam.

Prinz Charles (72) hat sich mit einer Radio-Musiksendung bei den Mitarbeitern des nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie bedankt. In der Show „Music & Memories with HRH The Prince of Wales“, die am Sonntag (4. Juli) durch die Hospital Broadcasting Association (HBA) in vielen Krankenhaus-Stationen zu hören war, hat der britische Thronfolger seine Lieblingssongs geteilt.

Unter anderem verriet er, dass „Givin‘ Up, Givin‘ In“ der Soul-Gruppe The Three Degrees einer seiner Favoriten sei „und vor langer Zeit hat es mir einen unwiderstehlichen Drang gegeben, aufzustehen und zu tanzen“, erklärte der 72-Jährige. Laut BBC trat das Trio bei Prinz Charles‘ 30. Geburtstag auf.

Diese Songs hört Prinz Charles am liebsten

Zu seinen Lieblingsliedern zählen zudem unter anderem „Don’t Rain On My Parade“ von Barbra Streisand (79), „La Vie En Rose“ von Edith Piaf (1915-1963), „Upside Down“ von Diana Ross (77) oder „The Voice“ von Eimear Quinn (48). „Lulu’s Back In Town“ von Dick Powell (1904-1963) mache ihm besondere Freude, da das Lied ihn an seine Großmutter erinnere. Die vollständige Playlist mit den Favoriten des Thronfolgers ist auch auf dem Streamingdienst Spotify verfügbar, wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und seiner Ehefrau Herzogin Camilla (73) bekanntgegeben wurde.