Prinz Charles macht ernst: Archie wird niemals ein Prinz

Prinz Charles vor wenigen Tagen beim Pferderennen Royal Ascot. (dr/spot)

20.06.2021 09:42 Uhr

Paukenschlag in der britischen Monarchie: Prinz Charles plant als zukünftiger König eine Schlankheitskur für die Royals. Demnach würde sein Enkel Archie niemals Prinz werden können...

Offenbar ist eine endgültige Entscheidung gefallen: Prinz Charles (72) soll sich dazu entschlossen haben, dass sein Enkel Archie Mountbatten-Windsor (2), Sohn von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39), niemals in seinem Leben den Adelstitel Prinz führen dürfen wird. Das berichtet die „Mail on Sunday“ und bezieht sich dabei auf Palastinsider. Demnach wolle Prinz Charles bei Übernahme des Throns die Monarchie deutlich schlanker gestalten wollen.

Ein Opfer davon würde unter anderem ausgerechnet Archie werden, dem kein Platz mehr in „vorderster Reihe“ zugedacht sein wird. Denn: Derzeit haben sämtliche Enkel des Königs oder der Königin das automatische Anrecht darauf, den Prinzen- oder den Prinzessinnen-Titel zu tragen. Genau das will Charles aber nun ändern und dieses Vorrecht nur auf die unmittelbaren und wichtigsten Royals in direkter Thronfolger-Linie begrenzen. Der Grund soll allerdings nicht der „Megxit“ und die damit einhergehenden Streitereien sein, sondern schlicht Geld.

Prinz Harry und Herzogin Meghan kennen die Entscheidung schon

Der Öffentlichkeit könne man heutzutage nicht mehr zumuten, über Steuergelder zu viele Prinzen und Prinzessinnen zu finanzieren, die in der Thronfolge nur eine untergeordnete Rolle spielen. Harry und Meghan seien laut Bericht über diesen Schritt bereits informiert worden. Wie sie darauf reagiert haben, ist bislang noch nicht bekannt.

Archie steht an siebter Stelle der Thronfolge, seine frischgeborene Schwester Lilibet (1 Monat) an achter Stelle. Vor ihnen sind Prinz Charles, Prinz William (38), dessen Kinder Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3), sowie Prinz Harry eingereiht. Zur Verdeutlichung: Hätte diese Neuregelung bereits Queen Elizabeth II. (95) angestoßen, hätten zum Beispiel Prinzessin Beatrice (32) oder Prinzessin Eugenie (31) ihre Titel nicht bekommen.