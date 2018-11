Prinz Charles sehen wir hier als Coverboy der „Vanity Fair“

Freitag, 2. November 2018 21:14 Uhr

Prinz Charles ist auf dem Cover der kommenden Ausgabe von „Vanity Fair“ zu sehen. In der dazugehörigen Titelgeschichte setzt der britische Thronfolger Nr. 1 auf subtile PR in eigener Sache.

Prinz Charles hat die Coverstory in der „Vanity Fair“ als PR-Forum genutzt. Unter anderem sei er laut „Laney Gossip“ bemüht zu vermitteln, wie beschäftigt und hart arbeitend er ist – und dass diese Aktivitäten nicht möglich wären, wenn er den Thron schon früher hätte besteigen müssen.

Damit steuert ihre Majestät „Laney Gossip“ zufolge ja eindeutig Gerüchten entgegen, er ist heiß darauf, endlich König zu werden…

Prinz Charles ist „relaxt“

Auf der anderen Seite ließ sich Charles im Kontrast zu seinen Kindern und deren Frauen inszenieren, die zuletzt im Zentrum des medialen Interesses standen. So beschreibt der „Vanity Fair“-Text eine Szene, in der Fotografen der Royals sich unterhalten und feststellen, dass ihnen Charles und Camilla die liebsten Vertreter des Königshauses seien – ihrer zugewandten, offenen Haltung wegen: „William und Kate dagegen gehen ihnen [den Fotografen, Anm. d. Red.] aus dem Weg, schauen nicht zu ‚Fixpunkt‘, an dem sich die Fotografen versammeln. Ganz allgemein, so der Korrespondent, sind die jüngeren Royals ‚Kontroll-Freaks‘, was ihre Mediendarstellung angeht, während Charles ‚viel relaxter ist‘. Ebenso wie Camilla.“

„Sussexy“ Cover-Foto

Von viel Entspannung im Umgang mit den Medien zeugt auch das Coverfoto. Nicht nur, dass Charles und Camilla darauf ganz gelöst und natürlich lachen – die Position von Camillas Hand auf dem Bein des künftigen Regenten entspricht sicher auch nicht dem königlichen Protokoll. „Sussexy“ nannte dies „Laney Gossip“… (CI)