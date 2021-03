Prinz Charles: So glücklich ist er über die Genesung von Prinz Philip

17.03.2021 11:58 Uhr

Nach seinem langen Krankenhausaufenthalt wurde Prinz Philip endlich entlassen. Doch wie geht es dem Royal aktuell? Sohn Prinz Charles äußert sich nun erstmals.

Die britischen Royals können aufatmen: Am Dienstag (16. März) durfte Prinz Philip endlich nach Schloss Windsor zurückkehren. Fast einen ganzen Monat verbrachte der 99-Jährige im Krankenhaus und musste etliche Untersuchungen und sogar eine Operation über sich ergehen lassen. Kein Wunder, dass Philips Familie in großer Sorge war. Umso schöner, dass er die ganze Prozedur erfolgreich überstanden hat. Vor allem Sohn Prinz Charles freut sich riesig.

So reagiert Prinz Charles

Prinz Charles ist überglücklich darüber, dass Prinz Philip nun aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Philips ältester Sohn Charles freut sich, dass sein Vater wieder ganz genesen ist, wie er bei einem Moscheebesuch auf Nachfrage erzählt: „Oh ja, ich freue mich sehr. Ja, ich bin sehr glücklich darüber.“

„Habe bereits mehrfach mit ihm gesprochen“

Auf die Frage, ob er bereits mit seinem Vater gesprochen habe, antwortet der Ehemann von Camilla: „Ja, ich habe bereits mehrfach mit ihm gesprochen. Ich werde ihn wissen lassen, dass ihr euch freut, dass er wieder zuhause ist.“

Darum musste Prinz Philip ins Krankenhaus

Der 99-jährige Royal war am 16. Februar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich eine Infektion zugezogen hatte. Nach einem erfolgreichen Eingriff aufgrund eines bestehenden Herzproblems konnte der Duke of Edinburgh am Dienstag (16. März) wieder zurück in den Buckingham Palace.

Prinz Philips längster Krankenhausaufenthalt

Die 28 Nächte im Krankenhaus waren der längste bisherige Aufenthalt für Philip, der bereits mehrfach eingewiesen werden musste. Ein Statement aus dem Buckingham Palace bei Philips Einlieferung lautete: „Der Herzog wird sehr wahrscheinlich für einige Zeit im Krankenhaus bleiben, um behandelt zu werden.“ (BANG)