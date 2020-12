Prinz Charles steht „weit unten“ auf der Corona-Impfliste

18.12.2020 11:19 Uhr

Prinz Charles scheint bei der Vergabe des Corona-Impfstoffes keine bevorzugte Behandlung zu genießen. Nach eigener Angabe stehe er "weit unten auf der Liste".

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) haben dem Corona-Impfzentrum des Gloucestershire Royal Hospital am Donnerstag (17. Dezember) einen Besuch abgestattet. Mit Masken und zeitweise auch Schutzbrillen gewappnet informierte sich das royale Paar über das kürzlich gestartete Impfprogramm vor Ort. Dabei habe der britische Thronfolger verraten, wie es um seinen eigenen Impftermin bestellt sei.

Wie Royal-Reporterin Rebecca English von der britischen „Daily Mail“ via Twitter öffentlich machte, habe Prinz Charles dem anwesenden Personal gesagt, dass er „weit unten auf der Liste“ stehe. Demnach scheint sich der 72-Jährige wohl noch auf unbestimmte Zeit gedulden zu müssen, ehe er seine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalte. Bereits im März dieses Jahres hatte er sich mit dem Virus infiziert. Bei ihm sei die Erkrankung „ziemlich leicht“ verlaufen, erklärte er im Juni „Sky News“. Er habe lediglich leichte Symptome gehabt.

