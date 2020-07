Donnerstag, 23. Juli 2020 21:06 Uhr

Prinz Charles übernimmt Social-Media-Strategie von Sohn Prinz William

Findige Fans der britischen Royals haben eine Änderung am Twitter-Account von Prinz Charles und seiner Ehefrau Herzogin Camilla bemerkt: er wurde umbenannt. Damit folgen sie dem Vorbild von Herzogin Kate und Prinz William.

Prinz Charles (71) und Herzogin Camilla (73) halten die Anhänger der britischen Königsfamilie in den sozialen Medien über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden. An ihrem Twitter-Account haben sie nun eine Änderung vornehmen lassen: Statt wie bisher unter „Clarence House“ werden ihre Tweets nun unter ihren Namen „The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall“ (zu Deutsch: „Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall“) abgesetzt.

Die Fans der Royals zeigten sich begeistert von der neuen Namensänderung. „Ich mag den Namen, er ist viel persönlicher“, twitterte ein User. „Endlich haben sie es auch getan“, schrieb eine andere Person und bezog sich dabei auf Prinz William (38). Denn Herzogin Kate (38) und Prinz William hatten diesen Schritt bereits im Mai getätigt und ihren Namen von „Kensington Palace“ in „The Duke and Duchess of Cambridge“ („Der Herzog und die Herzogin von Cambridge“) geändert, um ihren Accounts auf Twitter und Instagram eine persönlichere Note zu verleihen, wie die britische „Daily Mail“ erklärt. Auf Instagram sind Prinz Charles und Herzogin Camilla noch immer unter „Clarence House“ vertreten.

An diesem Donnerstag (23. Juli) konnte Prinz Charles eine freudige Botschaft via Twitter verkünden: In einer Audiobotschaft erklärte er, dass die meisten Paläste und Galerien des Royal Collection Trust nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet sind. Dazu gehört auch das Schloss Windsor.

As Royal Collection Trust palaces and galleries reopen, @RCT Chairman The Prince of Wales has recorded a message of welcome for visitors. https://t.co/0PYj77NuQa — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 23, 2020

(jom/spot)