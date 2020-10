20.10.2020 12:57 Uhr

Prinz Charles und Lady Di: War ihre Ehe von Anfang an „die Hölle“?

Die 1997 verstorbene Lady Diana soll angeblich von Beginn an die Ehe mit Prinz Charles gehasst haben. Auch wollte sie offenbar, dass ihr Sohn William nach der Queen den Thron besteigt.

Die Ehe von Prinz Charles (71) und der verstorbenen Lady Diana (1961-1997), der Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36), soll für sie von Anfang an geradezu höllisch gewesen sein. Dies gehe aus der neuen Dokumentation „Diana: The Truth Behind the Interview“ des britischen Fernsehsenders Channel 4 hervor, aus der „Mail Online“ zitiert.

Bereits rund drei Monate vor ihrem legendären Interview mit dem Journalisten Martin Bashir (57) für die „Panorama“-Reihe von BBC One, das im November 1995 aufgezeichnet wurde und laut Angaben der Rundfunkanstalt bei der Erstausstrahlung von 22,8 Millionen Zuschauern gesehen wurde, hatte Diana demnach den Journalisten Max Hastings (74) kontaktiert, der erst jetzt sein Gespräch mit ihr öffentlich gemacht hat.

„Die Ehe war von Beginn an die Hölle“

In den ersten Minuten ihres Gespräches sei direkt klar geworden, „wie sehr sie Charles gehasst“ habe. Auf die Frage, ob es jemals glückliche Zeiten in ihrer Ehe gegeben habe, habe Diana geantwortet: „Nein, die Ehe war von Beginn an die Hölle.“ Hastings sei von der „Offenheit und Direktheit“ Dianas verblüfft gewesen.

Das Einzige, was Lady Di zu diesem Zeitpunkt demnach interessiert haben soll, war, dass ihr Sohn William den Thron besteige. „Ich glaube nicht, dass Charles es tun kann“, habe sie gemeint und gewollt, dass er Prinz William den Vorrang lasse. Dieser befindet sich derzeit hinter Charles auf dem zweiten Rang der britischen Thronfolge. Hastings habe sich damals dazu entschieden, das Gespräch nicht zu veröffentlichten, weil er gefühlt habe, dass es seine Aufgabe sei, die Situation im Zaum zu halten und nicht noch zu verschlimmern.

Diana habe seiner Meinung nach aber mehrfach Dinge von sich gegeben, von denen er gedacht habe, dass sie haarsträubend seien. So habe sie ihn unter anderem angeblich gefragt, ob er etwas von einer Verschwörung wisse, dass sie umgebracht werden solle. „Es klang total verrückt für mich“, erklärt Hastings. Diana soll aber an derartige Dinge geglaubt haben, was bei ihm wiederum Bedauern für die Ex-Frau von Charles ausgelöst habe. Lady Di kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben, um den sich bis heute zahlreiche Mythen und Theorien ranken.

(wue/spot)