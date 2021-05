Prinz Charles will die Paläste für alle öffnen

17.05.2021 09:21 Uhr

Prinz Charles will die royalen Residenzen zugänglicher für die Öffentlichkeit machen, sobald er König ist.

Der Prinz von Wales plant, die Anwesen der königlichen Familie — darunter der Buckingham Palast, Windsor Castle, Balmoral, Sandringham und Clarence House — mehr für Besucher zu öffnen.

Die Monarchie muss sich weiterentwickeln

Offenbar hat Prinz Charles sein Vorhaben bereits mit seiner Mutter Königin Elizabeth II. sowie seinem Sohn und Thronfolger Prinz William besprochen, die sich ihrerseits einverstanden zeigten. Ein Insider verriet dazu gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“: „Der Prinz will die Menschen in Kontakt mit der Institution bringen. Er versteht, dass sie sich weiter entwickeln müssen und dass die Leute in der heutigen Zeit in die Paläste wollen. Er findet das gut und sieht sie mehr als öffentliche Orte statt als Privaträume.“

Prinz William will königliches Protokoll auffrischen

Auch Prinz William scheint schon so einige Pläne für seine Zeit auf dem Thron zu haben.

Zwar wolle er wichtige Traditionen bewahren, dabei allerdings auch nicht die globale Entwicklung ignorieren. Der 38-jährige Royal und seine Frau Catherine planen offenbar beispielsweise, einige veraltete Teile des königlichen Protokolls abzuschaffen. Der Insider verrät weiter: „William denkt schon über die Zukunft der Monarchie und seine Veränderungen daran nach. Er respektiert das Protokoll, aber er will einige Aspekte modernisieren.“ (Bang)