Prinz George hat Geburtstag: So gratulieren die Royals

22.07.2021 14:23 Uhr

Prinz George feiert seinen achten Geburtstag. Der Sohn von Herzogin Kate und Prinz William freut sich über Glückwünsche aus dem britischen Königshaus.

Prinz George darf sich freuen, denn der älteste Sprössling von Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) wird am heutigen Donnerstag (22. Juli) acht Jahre alt. Zu seinem Ehrentag gratulieren dem Bruder von Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) die Royals des britischen Königshauses.

Allen voran freuten sich selbstverständlich die Eltern des Geburtstagskindes zum besonderen Tag. Stolz posteten Herzogin Kate und Prinz William in den sozialen Medien bereits einen Tag zuvor ein Geburtstagsporträt ihres ältesten Sohnes. Die Eltern konnten wohl selbst kaum glauben, wie groß George bereits geworden ist und schrieben zu dem Foto: „Er wird morgen acht (!) Jahre alt.“

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2021

? by The Duchess pic.twitter.com/1RI0fsXzDK

Vom offiziellen Twitter-Account der Queen (95) durfte sich Prinz George auch über Glückwünsche freuen. „Wir wünschen Prinz George einen fröhlichen achten Geburtstag heute“, heißt es in dem Tweet. Der Account teilte den Post von Kate und William mit Georges neuem Porträt zu diesem besonderen Tag.

Auch Großvater Prinz Charles (72) und Stiefoma Herzogin Camilla (74) beglückwünschten George zum Geburtstag. Sie teilten ebenfalls den Tweet seiner Eltern und schrieben dazu: „Einen tollen Geburtstag für Prinz George.“

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 22, 2021

A very Happy Birthday to Prince George! ? https://t.co/SX2kjUGTry

Auf Twitter bedankten sich die stolzen Eltern des Prinzen bereits für die zahlreichen Glückwünsche und schrieben: „Vielen Dank für all die lieben Nachrichten zu Prinz Georges achtem Geburtstag!“ Prinz George ist das erste Kind von Prinz William und Herzogin Kate. Die beiden sind seit 2011 ein Ehepaar.

Thank you for all your lovely messages on Prince George’s eighth birthday!

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 22, 2021