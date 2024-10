Enthüllungen des Ex-Rugby-Spielers Prinz George: Mike Tindall spielt mit ihm oft „Fußball im Garten“

Prinz George, hier beim Besuch des Wimbledon-Turniers im vergangenen Jahr, gilt als sportbegeistert. (lau/spot)

SpotOn News | 13.10.2024, 19:31 Uhr

Der angeheiratete Royal Mike Tindall hat über sportliche Vorlieben der Familie von Prinz William gesprochen. Besonders Mini-Royal Prinz George sei demnach fußballverrückt.

Die Familie des englischen Thronfolgers Prinz William (42) gilt als durchaus sportliche und sportbegeisterte. So ist William etwa schon des Öfteren bei Heimspielen seines Lieblings-Clubs Aston Villa gesichtet worden. Auch sein ältester Sohn, Prinz George (11), hat ihn bereits ins Fußballstadion Villa Park in Birmingham begleitet. Ein weiteres sportliches Mitglied der royalen Familie ist der ehemalige Rugby-Spieler Mike Tindall (45), der mit Zara Phillips (43), der Tochter von Prinzessin Anne (74), verheiratet ist. Im britischen "The Telegraph" plauderte Tindall nun einige sportliche Vorlieben der Royals aus.

Fußballspiele mit Prinz George im Garten

Demnach würde der 11-jährige Prinz George auch das aktive Fußballspielen genießen. "George liebt seinen Fußball. Ich habe viele Male mit ihm im Garten gespielt", verriet Tindall gegenüber dem britischen Blatt. Daneben sei er wie sein Vater ein "leidenschaftlicher" Fan von Aston Villa. Wo auch immer sich der Mini-Royal aufhalte, "er wird sich hinsetzen und das Spiel sehen", wenn sein Club aufläuft, so Tindall.

Der Ex-Rugby-Spieler resümiert mit Blick auf die Familie von Prinz William: "Sie sind einfach eine Familie, die Sport liebt. Catherine liebt das Laufen." Dem Thronfolger wird auch ein enges Verhältnis zu Tindall nachgesagt, weshalb es nicht verwundert, dass dieser auch seinem ältesten Sohn nahesteht.