Prinz George zeigt zum 6. Geburtstag Zähnchen

Happy Birthday George! Der englische Thronfolger wird heute sechs. Pünktlich zur Geburtstagsparty veröffentlicht das Königshaus neue Bilder des kleinen Prinzen, auf denen er stolz seine Zahnlücke präsentiert.

Der sechsjährige liegt dabei mit einem strahlenden, ansteckenden Lachen im Garten des Kensington Palastes. Außerdem bekennt sich der Kleine offensichtlich schon zu seinem Land, denn er trägt das Trikot der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Mit der Veröffentlichung der Fotos pünktlich zu den Feierlichkeiten setzt die Cambridge-Familie eine Tradition fort. William und Kate veröffentlichen zu jedem Geburtstag ihrer Kinder neue, verschiedene Portraits um sich bei den Fans der Royals für die Glückwünsche zu bedanken.

Die Fotografin war auch diesmal Georges Mama, Herzogin Kate.

Party in der Karibik

Aktuell genießt George seine Sommerferien auf Mystique, einer privaten Insel in der Karibik. Der Kindergeburtstag mit seiner Familie findet dieses Jahr also unter Sonne und Palmen statt. Der erste Schultag steht allerdings erst im September an. Ab da wird er dann von seiner Schwester Prinzessin Charlotte (4) begleitet, die nach den Sommerferien eingeschult wird.