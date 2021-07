Prinz George: Zum 8. Geburtstag veröffentlicht Familie neues Foto

Prinz George strahlt auf seinem Geburtstagsporträt. (jom/spot)

22.07.2021 07:17 Uhr

Prinz George feiert an diesem Donnerstag seinen 8. Geburtstag. Auf dem Instagram-Account seiner Eltern wurde bereits ein erstes Geburtstagsporträt veröffentlicht.

Prinz George darf sich auf einen besonderen Tag freuen: Der älteste Spross von Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) wird am 22. Juli acht Jahre alt. Seine Eltern haben bereits am Vorabend seines Ehrentages ein neues Porträt des jungen Royals veröffentlicht. In blauen Shorts und einem gestreiften Polohemd hat der Bruder von Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) für das Geburtstagsfoto, das traditionell seine Mutter angefertigt hat, auf der Motorhaube eines Geländewagens Platz genommen.

Strahlendes Geburtstagskind

Im Hintergrund sind Felder und ein Waldstück zu sehen. Mit einem strahlenden Lachen blickt Prinz George in die Kamera. Das Motiv des Geländewagens könnte auch als Hommage an seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip (1921-2021) gesehen werden, da der Prinzgemahl sich gerne in einem Land Rover zeigte und sogar sein Sarg mit diesem Modell zur Ruhestätte gefahren wurde.

Das Foto des Geburtstagskindes soll nahe dem Familienanwesen Amner Hall in Norfolk entstanden sein. Dass ihr Sohn bereits acht Jahre alt wird, können die Eltern offenbar selbst kaum glauben. Zu dem Foto heißt es im Kommentar: „Er wird morgen 8 (!)“