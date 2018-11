Prinz Harry: Dieser Tick nervt Meghan extrem!

Freitag, 16. November 2018 07:25 Uhr

Prinz Harry hat sich kürzlich zu einer Marotte geäußert, die seine Frau Meghan Markle in den Wahnsinn treibt, und die er von seinem Vater geerbt hat…

Kürzlich erst hatten die Prinzen William und Harry enthüllt, dass sie in der Schule geärgert wurden, weil sie ständig Müll aufsammelten – eine Angewohnheit, die sie von ihrem Vater Prinz Charles übernommen hatten. Nun sprach Harry über eine weitere Marotte, die Meghan Markle zur Weißglut treibt.

Licht-Tick

Im Rahmen der BBC-Dokumentation „Prince, Son and Heir – Charles at 70“ zu Ehren des 70. Geburtstags des Thronfolgers, sagte Harry: „[Mein Vater] ist ein Pedant, wenn es darum geht, das Licht auszumachen, und ich bin jetzt auch davon besessen. Ich habe einen regelrechten Zwang entwickelt, was Lichtschalter angeht. Was irre ist, denn ich weiß ja nicht, wie es mit Ihrer Frau ist, aber meine Frau sagt immer: ‚Warum das Licht ausmachen? Es ist dunkel.‘ Und ich darauf: ‚Wir brauchen nur eine Lampe und nicht sechs oder so‘, und plötzlich wird es zur Gewohnheit.“ (CI)