Gerüchten zufolge trainiere Harry dort Prinz Harry: Er hat kein Luxushotelzimmer!

Prince Harry - King Charles coronation - London 2023 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2023, 11:50 Uhr

Der 38-jährige Herzog von Sussex soll Gerüchten zufolge ein luxuriöses Hotelzimmer gemietet haben, um zeitweise alleine zu wohnen.

Prinz Harry lässt durch seinen Sprecher die Gerüchte um ein Hotelzimmer dementieren.

Er lebt mit seiner Familie in Los Angeles

Der 38-jährige Herzog von Sussex lebt zusammen mit seiner Frau Meghan Markle und den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lilibet (23 Monate) in Los Angeles.

Vor kurzem behaupteten angebliche Insider, dass das royale Paar neben seiner Villa außerdem ein luxuriöses Hotelzimmer angemietet habe, in dem Harry trainiere und sich Zeit für sich nehme. Ein Sprecher des Sussex-Haushaltes dementierte dieses Gerücht jetzt jedoch gegenüber „Page Six“: „Das entspricht nicht der Wahrheit.“

Harry und Meghan feierten ihren fünften Hochzeitstag

Am vergangenen Freitag feierten Harry und Meghan ihren fünften Hochzeitstag. Auf Social Media posteten die beiden Stars überraschenderweise keinen Beitrag, der an ihren Meilenstein erinnert. Stattdessen stehen der Herzog und seine Ehefrau derzeit aufgrund einer Hetzjagd in den Schlagzeilen: 16 Paparazzi sollen das Promi-Paar in New York mit ihren Autos verfolgt haben.

Fast soll es dabei zu schweren Unfällen gekommen sein. Der Bürgermeister Eric Adams sagte über den Vorfall: „Es ist klar, dass die Paparazzi das beste Foto bekommen wollen, sie wollen die beste Story schreiben, aber die Sicherheit der Öffentlichkeit muss immer an erster Stelle stehen.“