Prinz Harry fühlte sich in Kanada „beschützt" und „respektiert"

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 14:00 Uhr

Der Herzog von Sussex erinnert sich gerne an seine Zeit in dem nordamerikanischen Land zurück.

Prinz Harry erinnert sich gerne an seine Zeit in Kanada zurück.

Der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan zogen gemeinsam mit ihrem Sohn Archie nach Vancouver Island, nachdem sie offiziell von ihren royalen Pflichten zurückgetreten waren. Nachdem ihr Aufenthaltsort bekannt wurde und die Presse vermehrt bei den Sussexes auftauchte, verlegte die kleine Familie ihren Lebensmittelpunkt kurzerhand nach Los Angeles. An die kurze Zeit in Kanada denkt der Sohn von König Charles dennoch weiterhin gerne zurück. In einem neuen Interview mit dem Sender ‚CTV News‘ erklärte Harry: „Kanada war in all diesen Jahren wirklich, wirklich gut zu meiner Frau und zu uns allen. 2020 war es auf jeden Fall unglaublich mit Archie hier in Kanada zu sein und auf Wanderungen in die nächste kleine Stadt zu gehen und sich sicher zu fühlen. Wir waren mehr als sechs Wochen hier bevor es jemand herausfand. Wir trafen andauernd Menschen. Niemand sagte etwas.“

Dass das Leben auf Vancouver Island eher entspannt zugeht, schien Harry und Meghan damals ziemlich überrascht zu haben. „Wahrscheinlich erzählten sie es anderen Menschen. Aber es gibt keine große Medien- oder Paparazzikultur auf Vancouver Island. Es gab einen Sinn für Respekt.“ Bevor sie gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Kanada zog, hatte Meghan bereits viele Jahre dort verbracht, um die TV-Show ‚Suits‘ zu drehen.