14.08.2020 22:08 Uhr

Prinz Harry hat es „absolut gehasst“ in Los Angeles zu leben

Das neue Zuhause von Prinz Harry und Herzogin Meghan liegt in Montecito. Er soll es gehasst haben, in Los Angeles zu leben.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) leben nun nicht mehr in Los Angeles, sondern im kalifornischen Montecito, im Santa Barbara County. Warum es keine Villa in der Stadt der Engel sein sollte? Harry habe es in Los Angeles „absolut gehasst“, erzählt ein anonymer Insider dem US-Magazin „Us Weekly“.

Falsches Timing und keine Privatsphäre

Die anonyme Quelle erklärt: „Dorthin zu ziehen, war immer eine Option, zu Beginn wollten sie und Harry aber Los Angeles eine Chance geben. Leider hat es Harry dort absolut gehasst – das Timing war wegen der Pandemie so falsch und sie hatten keine Privatsphäre.“

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Harry und Meghan ein Anwesen in Montecito für umgerechnet rund 12,35 Millionen Euro erstanden haben sollen. Das Haupthaus soll eine Wohnfläche von rund 1.300 Quadratmetern bieten und neben neun Schlafzimmern auch ein Heimkino, ein Fitnessstudio und eine Wellness-Oase besitzen. Auf dem dazugehörigen rund drei Hektar großen Grundstück befinden sich demnach zudem ein Pool, ein Tennisplatz und ein Gästehaus.

