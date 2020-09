07.09.2020 20:52 Uhr

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Geld für Frogmore Cottage zurückgezahlt

Netflix sei Dank? Laut eines Berichts haben Prinz Harry und Herzogin Meghan die Kosten für die Renovierung ihres Frogmore Cottage inzwischen vollständig beglichen.

Als Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39, „Suits“) Anfang des Jahres angekündigt hatten, dem britischen Königshaus den royalen Rücken kehren zu wollen, haben sie noch etwas anderes verlauten lassen: Die 2,4 Millionen Britischen Pfund (etwa 2,7 Millionen Euro) an Steuergeldern, die für die Renovierung ihres Wohnsitzes namens Frogmore Cottage anfielen, in Gänze zurückzuzahlen. Und genau das ist laut eines Berichts der „New York Times“ inzwischen geschehen.

In einem Statement habe ein Sprecher des Paares mitgeteilt: „Es ist vom Herzog von Sussex (Harry) eine Abgabe an den Sovereign Grant erfolgt. Dieser Betrag, wie ursprünglich von Prinz Harry angeboten, deckt die vollständigen Kosten der notwendigen Renovierungsarbeiten am Frogmore Cottage.“ Das Anwesen werde weiterhin als der Wohnsitz von Prinz Harry und seiner Familie in England fungieren, heißt es weiter.

Diese Nachricht folgt nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass das Paar einen lukrativen Deal mit dem Streaminganbieter Netflix abgeschlossen hat. Bis zu 150 Millionen US-Dollar (etwa 127 Millionen Euro) könnte die Kooperation Harry und Meghan einbringen, wird berichtet. Eines scheint damit klar: Die angestrebte finanzielle Unabhängigkeit des Ehepaars ist spätestens jetzt erreicht.

(stk/spot)