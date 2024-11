Werbetour für Invictus Games in Kanada Sportlich: Prinz Harry spielt in Vancouver mit Schülern Sitzvolleyball Wenn es um seine Invictus Games für verletzte Soldaten geht, ist Prinz Harry in seinem Element. Bei einem Termin in Vancouver wagte er eine kleine Partie Sitzvolleyball mit Grundschülern, die sichtlich Spaß an der Ballaction mit dem Royal hatten.