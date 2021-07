Prinz Harry: Klein-Lilibet soll in Windsor getauft werden?

17.07.2021 20:00 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen ihre Tochter Lilibeth offenbar in Anwesenheit der Queen taufen lassen.

Bereits Söhnchen Archie (2) wurde 2019 in der St George’s Chapel in Windsor getauft – und diese Tradition will das royale Paar Berichten zufolge fortsetzen. Obwohl Harry und Meghan letztes Jahr nach Kalifornien gezogen sind, sollen sie darauf bestehen, für die Taufe zurück nach Großbritannien zu kehren.

Prinz Harry wünscht Taufe in de Heimat

„Harry hat mehreren Leuten erzählt, dass sie wollen, dass Lili in Windsor getauft wird, genau wie ihr Bruder. Sie haben kein Problem, zu warten, bis es die Umstände erlauben“, behauptet ein Insider gegenüber der Zeitung „Daily Mail“. Diese Pläne soll der Prinz geteilt haben, als er letzten Monat in seine Heimat reist, um bei der Enthüllung einer Statue für seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana anwesend zu sein.

Dabei traf Harry auch mit seinem Bruder Prinz William zusammen, mit dem er zuletzt ein belastetes Verhältnis hatte. Allerdings soll das Zusammenkommen den beiden Brüdern geholfen haben, wieder eine gemeinsame Basis zu finden.

Kommen die Brüder wieder zusammen?

Stewart Pearce, ein Freund von Prinzessin Diana, sagte gegenüber dem Magazin „Us Weekly“: „Ich habe das Gefühl, dass die Schwingung davon die Essenz des Friedens gezündet hat. Durch die Verhaltensweisen, die so einfach, so formell – oder eher informell – so humorvoll zwischen den beiden waren, hatte ich das Gefühl, dass dieses Verhalten tatsächlich die Art und Weise, wie die Verunglimpfung stattgefunden hat, völlig verändern würde.“ (Bang/KT)