Stars Prinz Harry kritisiert „schwachen moralischen Charakter“ in der Welt

Prince Harry - South Africa - Brian Otieno - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2025, 15:42 Uhr

Prinz Harry hat den „schwachen moralischen Charakter“ in der Welt kritisiert.

Der Herzog von Sussex hielt am Samstag (8. Februar) eine Rede zur Eröffnung der Invictus Games 2025 – die er 2014 für verwundete und kranke Militärangehörige sowie Veteranen ins Leben rief – im BC Place Stadion in Vancouver, Kanada. Dort lobte er die „furchtlosen“ Wettkämpfer sowie die Unterstützung, die sie einander in einer Zeit von „Schwierigkeiten und Spaltung“ bieten.

Er sagte zu den 40.000 Anwesenden im Stadion: „In diesem Moment der Schwierigkeiten und Spaltung in vielen Teilen der Welt versammeln wir uns hier in Vancouver im Geiste der Einheit. Wir vertreten 23 Nationen, sprechen viele verschiedene Sprachen und spiegeln die ganze Bandbreite der Religionen und Glaubensrichtungen der Welt wider.“ Die Invictus Games stehen laut Harry im Zeichen des gegenseitigen Respekts und setzen sich über die Unterschiede zwischen Völkern und Gruppen hinweg. Im Fokus soll die Leidenschaft für den Sport stehen. „Wir treten leidenschaftlich gegeneinander an, aber glauben aneinander, unterstützen einander und feuern einander an.“

Der Prinz erzählt auch, dass ihm in den letzten Jahren immer wieder Leuten gesagt haben, dass die Invictus Games sie gerettet haben. Harry betont aber, dass diese Leute selbst die Kraft gefunden haben, sich zu retten – die Spiele haben lediglich geholfen, den ohnehin schon starken Charakter der Teilnehmer zum Vorschein zu bringen. „Die Spiele offenbaren einfach, was bereits in euch steckt. Das seltenste – und kostbarste – aller Weltressourcen: Charakter. Das ist die Magie der Invictus Games. Zu diesem Moment, in dem es keine Mangel an Krisen gibt, keine Abwesenheit von Unsicherheit, keinen Mangel an schwachem moralischen Charakter in der Welt, sind die Werte, die ihr verkörpert – die Art, wie ihr euch selbst tragt – nicht nur bei den Invictus Games, sondern jeden einzelnen Tag.“