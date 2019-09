Prinz Harry rechtfertigt sich für Privatflüge

Der britische Royal engagiert sich für den Umwelt- und Klimaschutz. Hinsichtlich der Zunahme des Massentourismus fordert er mehr Nachhaltigkeit. Er selbst ist mit einem Linienflug nach Amsterdam gereist.

Der britische Prinz Harry hat eine Initiative zum nachhaltigen Massentourismus lanciert – und sich zur Kritik an seinem Privatjet-Flügen geäußert.

„Wir müssen schnell etwas ändern“, sagte der Prinz am Dienstag in Amsterdam – die Zunahme des Massentourismus sei unvermeidlich. Daher müssten nachhaltige Projekte für Umwelt und lokale Bevölkerungen realisiert werden. „Wir können es alle besser machen“, sagte der Prinz.

Sicherheit geht vor

Harry, der sich für Umwelt- und Klimaschutz stark macht, war erst im August selbst wegen mehrerer Flüge mit Privatjets kritisiert worden.

Im August waren der Herzog und die Herzogin von Sussex mit ihrem Baby Archie sechs Tage nach Ibiza geflogen und danach ging s gleich weiter nach Nizza. Das Paar unternahm mit seiner Entourage für den Kurzurlaub vier Flüge mit einem Privatjet. Und das in nur elf Tagen.

In den meisten Fällen nutze er aber Linienflüge, sagte er. „Gelegentlich muss es auch die Möglichkeit geben, aufgrund besonderer Umstände, sicherzustellen, dass meine Familie sicher ist“, so der Prinz. Nach Amsterdam sei er mit einer kommerziellen Maschine gekommen, sagte er.

An der Initiative mit dem Namen „Travalyst“ beteiligen sich mehrere weltweit tätige Tourismuskonzerne, wie Booking.com, TripAdvisor, Ctrip, Skyscanner und Visa. Konkrete Programme wurden aber nicht mitgeteilt. (dpa/KT)