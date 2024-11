Haus in Portugal soll der Anfang sein Prinz Harry und Herzogin Meghan: Gründen sie ein Immobilienimperium? Sie verdienen Millionen, haben aber auch hohe Ausgaben: Um ihren Lebensstil auch in Zukunft abzusichern, sollen Prinz Harry und seine Frau Meghan nun damit begonnen haben, in Immobilien zu investieren. Den Auftakt macht ein Haus im Süden Europas.