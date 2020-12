28.12.2020 23:30 Uhr

Prinz Harry und Herzogin Meghan: 100 Mützen für einen guten Zweck

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben 100 Mützen gespendet - und es werden bald sogar doppelt so viele Beanies neuseeländische Kinderohren wärmen.

Dass Prinz Harry (36), Herzogin Meghan (39, „Suits“) und vor allem Sohnemann Archie (1) große Fans der Produkte der neuseeländischen Wohltätigkeitsorganisation „Make Give Live“ sind, bewies die Kleinfamilie bereits vor ziemlich genau einem Jahr. Damals ging zum Jahreswechsel ein Foto des kleinen Royal mit putziger Bärenmütze um die Welt. Und auch in diesem Jahr haben Harry und Meghan ein Herz für kalte Kinderohren: Im Namen ihres Sohnes kauften sie nun 100 Mützen und spendeten diese für Kinder in Not. So steht es auf der Instagram-Seite von „Make Give Live“ geschrieben.

„Wir lieben, dass sie unsere Werten teilen und uns kurz vor Weihnachten geschrieben haben, um 100 Beanies zu bestellen und sie Archies Freunden in Neuseeland zu spenden“, heißt es in dem Beitrag in Bezug auf Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und durch die gute Tat der beiden werden nun sogar doppelt so viele Mützen an bedürftige Kinder gehen. Denn für jede gekaufte Mütze wird unter dem Motto „Buy one – Give one“ der sozialen Organisation auch automatisch eine weitere gespendet.

Dem Post zufolge habe die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern höchstpersönlich dafür gesorgt, dass Meghan und Harry der Dank von „Make Give Live“-Gründerin Claire Conza zugetragen wird.

(stk/spot)