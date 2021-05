Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ihre Wachsfiguren sind umgezogen

Die Wachsfiguren von Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen in London nun neben Brad Pitt und George Clooney. (aha/spot)

14.05.2021 12:25 Uhr

Im Zuge des "Megxit" wurden die Wachsfiguren von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus der königlichen Abteilung von Madame Tussauds in London entfernt. Nun haben die Plastiken einen neuen Platz in der Touristenattraktion gefunden.

Im vergangenen Jahr wurden die Wachsfiguren von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) aus der königlichen Abteilung von Madame Tussauds in London entfernt. Grund dafür war ihr Rücktritt als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie. Nun haben ihre Plastiken eine neue Heimat gefunden: Die Figuren stehen jetzt neben Hollywoodgrößen wie Brad Pitt (57), George Clooney (60) und Nicole Kidman (53) in der Abteilung der „Awards Party“.

Das Madame Tussauds in London soll nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Großbritannien am 17. Mai wiedereröffnen. Der Manager der Touristenattraktion, Tim Waters, betonte in einem Statement, das unter anderem der britischen „Hello“ vorliegt: „Da wir die Landschaft der Promis immer wachsam beobachten, haben wir auch Harry und Meghans Figuren umplatziert, damit sie bei ihren Hollywoodfreunden sein können, was ihren neuen Status als Favoriten der A-Prominenz widerspiegeln soll.“

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor mehr als einem Jahr von allen royalen Aufgaben zurückgetreten und leben seither mit ihrem Sohn Archie (2) in Kalifornien. Das seit 2018 verheiratete Ehepaar erwartet im Frühsommer sein zweites Kind.