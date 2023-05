Stars Prinz Harry und Meghan: Paparazzi-Unfall knapp vermieden

Prince Harry and Meghan Duchess Of Sussex New York Dec 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 10:00 Uhr

Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, kamen nach einigen Beinahe-Unfällen sicher an ihrem Ziel an.

Das royale Paar – das am Dienstag (16. Mai) an der jährlichen Gala der Ms Foundation for Women in New York teilgenommen hatte – saß nach der Veranstaltung mit Meghans Mutter Doria Ragland in einem Auto, als sie angeblich von Paparazzi verfolgt wurden. Jetzt hat das NYPD eine Erklärung veröffentlicht, dass nach dem Vorfall „keine Verhaftungen“ vorgenommen wurden. Auch vor Ort wurde niemand verletzt.

In einer Erklärung sagte die Polizei: „Am Dienstagabend, dem 16. Mai, unterstützte das NYPD das private Sicherheitsteam, das den Herzog und die Herzogin von Sussex schützte. Es gab zahlreiche Fotografen, die ihren Transport zu einer Herausforderung machten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex kamen an ihrem Ziel an und es gab keine Berichte über Kollisionen, Vorladungen, Verletzungen oder Verhaftungen.“

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall behauptete ein Insider, dass das Paar und Meghans Mutter immer noch „sehr verärgert“ über den als „nahezu katastrophal“ bezeichneten Vorfall seien. Ein Nahestehender sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Sie waren alle während der ganzen Tortur verängstigt. Alle sind immer noch sehr verärgert.“ Nach dem Unfall behauptete ein Vertreter von Harry, dessen Mutter Prinzessin Diana 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem durch Paparazzi verursachten Autounfall ums Leben kam, dass die „unerbittliche Verfolgung“ des königlichen Paares zu einer „Beinahe-Kollisionen“ geführt habe, an denen eine Reihe anderer Fahrer und Fußgänger beteiligt waren. Der Vertreter sagte: „Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Kollisionen, an denen andere Fahrer auf der Straße, Fußgänger und zwei Beamte des NYPD (New York Police Department) beteiligt waren.“