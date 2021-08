Prinz Julian strahlt auf den offiziellen Tauffotos

Die Taufe scheint dem kleinen Prinz Julian gefallen zu haben. Auf dem offiziellen Foto zum Event sitzt er auf Mamas Schoss. Neben Prinzessin Sofia haben sein ältester Bruder, Prinz Alexander, und sein Papa, Prinz Carl Philip, mit dem zweitältesten Bruder, Prinz Gabriel, Platz genommen. (ili/spot)

18.08.2021 17:50 Uhr

Prinz Julian von Schweden wurde am Wochenende in der Schlosskirche Drottningholm getauft. Der Palast zeigt nun die offiziellen Fotos - mit einem strahlenden Täufling.

Der dritte Sohn von Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia von Schweden (36), Prinz Julian Herbert Folke (vier Monate), wurde am Samstag (14.8.) in der Schlosskirche von Drottningholm in Stockholm getauft. Nun ist endlich auch das offizielle Tauffoto vom Palast veröffentlicht worden.

Und das legt die Vermutung nahe, dass dem jüngsten Familienmitglied der Schweden-Royals das ihm zu Ehren veranstaltete Event gefallen hat. Denn auf den drei offiziellen Fotos, die unter anderem auch auf Instagram gezeigt werden, strahlt er mit seinen Eltern und Geschwistern um die Wette.

Drei Söhne für Carl Philip und Sofia

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sind seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben sie die drei Söhne Prinz Alexander (5), Prinz Gabriel (3) und Prinz Julian. Carl Philip ist der einzige Sohn von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) sowie der Bruder von Kronprinzessin Victoria (44) und Prinzessin Madeleine (39). Er steht an vierter Stelle in der schwedischen Thronfolge.