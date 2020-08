03.08.2020 18:12 Uhr

Prinz Louis: Neues Foto des jüngsten Royals

Royale Post! Nach dem zweiten Geburtstag von Prinz Louis haben sich Herzogin Kate und Prinz William mit Postkarten bei einigen Gratulanten bedankt. Die Karte ziert ein Foto des kleinen Prinzen, das man bisher noch gar nicht kannte - und das ein kleines Geheimnis versteckt.

Am 23. April feierte der kleine Prinz Louis seinen zweiten Geburtstag. Seine Eltern Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) bedankten sich danach – wie man das in gutem Hause macht – mit Dankeskarten bei den Gratulanten für die vielen Glückwünsche. Wie so eine Karte aus der „Royal Mail“ aussieht, ist nun auch bekannt.

Foto von Dankeskarte

Auf dem Instagram-Account eines Fans, der Briefe der Royals sammelt, gibt es ein Foto der Dankeskarte. Diese enthält nicht nur persönliche Worte der Royals, sondern auch ein Bild von Prinz Louis, das zuvor noch niemals veröffentlicht wurde. Darauf grinst der Jüngste im karierten Hemd und mit roten Pausbäckchen in die Kamera.

Auch interessant:

Mama hat’s fotgrafiert

Fans der Royals dürfte das bekannt vorkommen: Das Foto entstammt der Fotoreihe, die Herzogin Kate von ihrem Sohn geschossen hat und stellenweise schon am 22. und 23 April veröffentlicht hatte. Was auf dem neuen Bild allerdings nicht zu sehen ist: Dass Louis‘ Hände voller bunter Fingerfarben waren – die kurz darauf auf seinen Wangen landeten.

(mia/spot)