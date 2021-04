Prinz Marcus von Anhalt über Tod von Willi Herren: „Ihr habt ihn kaputtgemacht“

Prinz Marcus: "Sat.1 ist Schuld am Tod von Willi Herren"

22.04.2021 21:30 Uhr

Die Nachricht vom überraschenden Tod von Willi Herren schockt noch immer ganz TV-Deutschland. Am 21. April war der 45-Jährige tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden.

Seither trauern in den sozialen Netzwerken Freunde und Fans um Willi Herren. Auch viele prominente Weggefährten haben sich bereits zum viel zu frühen Tod des Entertainers gemeldet.

SAT.1 distanziert sich von Prinz Marcus

So nun auch Prinz Marcus von Anhalt, der nicht nur mit Herren in der aktuellen Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen war, sondern auch mit ihm aneinander geriet. Auslöser waren homophobe Kommentare, die der adoptierte Protz-Prinz in der Sendung lautstark von sich gab und daraufhin vom ehemaligen „Lindenstraßen„-Star zurechtgewiesen wurde.

„Das ist ein No-Go! Das sagst du nicht!“, quittierte Herren die menschenverachtenden Kommentare des 54-Jährigen, der sich mit seiner uneinsichtigen Art ins Abseits katapultierte. Der für die Show zuständige Sender SAT.1 kam Zuschauer-Forderungen nach und erklärte, künftig nicht mehr mit Prinz Marcus zusammenarbeiten zu wollen.

Nun kommt er mit ungeheuerlichen Behauptungen daher, die an Pietätslosigkeit kaum zu übertreffen sind.

Über Willi Herren: „Er hat viele dumme Sachen gemacht“

„Ich habe den Willi Herren sehr gerne gehabt“, beginnt der adoptierte Prinz seine mittlerweile gelöschte Insta-Story. „Dass er sein Leben beendet hat, finde ich sehr dumm von ihm. Er hat viele dumme Sachen gemacht, aber er war ein sehr großer Entertainer“, schwadroniert von Anhalt mit brennender Zigarre in der Hand.

„Wir haben zusammen dieses ‚Promis unter Palmen‘-Bullshit-Theater gemacht und andere Sachen zuvor“, erklärt er mit etwas gläsern wirkenden Augen. „Ob man es glaubt oder nicht: Mir fehlen da die Worte. … Man kann schlecht leben und man kann sehr schlecht leben und man kann gar nicht leben. Gar nicht leben ist die schlechteste Entscheidung.“

„Ihr seid Mitschuld am Tod von Willi Herren“

Willi habe angeblich die Produktionsgesellschaft dazu überredet, „dass mehr Gage an mich geht und weniger an ihn, damit ich ihm dann das geben kann, weil er insolvent war und der Insolvenzverwalter die ganze Gage kriegt“, behauptete er weiter mit leicht lallendem Ton. „Der Willi war wirtschaftlich am Ende“ und er habe versucht, ihn aus dieser verzwickten Lage zu helfen, erklärt er mit selbstgefälligem Unterton.

So habe Marcus ihm einige Tricks und Kniffe zum Thema Kryptowährung beibringen wollen, „aber dazu kam es dann nicht mehr.“ Dann verliert der Promille-Prinz seine Fassung und schießt mit unfassbaren Unterstellungen gegen SAT.1. Was folgt, sind wirre Behauptungen: „Ihr SAT.1, seid Mitschuld am Tod von Willi Herren. Ihr SAT.1, seid die Killer!“

„Diese 16 Tage im Corona-Hotel haben uns schon so gefickt!“

Und weiter: „Ihr habt ihn kaputtgemacht.“ Aber warum eigentlich? Seine Theorie: „Die Gage konnte nicht an mich fließen, die konnte nur an den Insolvenzverwalter fließen, weil sonst macht man sich ja strafbar in diesem Deutschland, wo man nicht mal seine Meinung sagen darf. “ Ja, nee. Ist klar …

Dabei scheint sich Prinz Marcus in der Rolle des Opfers zu fühlen und sucht für die Eskalation in der Krawall-Show die Schuld beim Sender. „Es ist so schlimm, wenn ich das so Revue passieren lasse, was passiert ist“.

„Ihr habt das bewusst provoziert“

„Was der Willi mir gesagt hat, er hat geweint auf meinem Arm in Thailand. Der war fertig mit den Nerven. Ihr steckt uns 16 Tage in ein Corona-Hotel mit 20 qm Wohnfläche … Der Kellner kommt, stellt das Fressen vor die Tür – verpackt in Plastik. Klopft an die Tür und rennt weg. (…) Diese 16 Tage im Corona-Hotel haben uns schon so gefickt!“, klagt er.

„Als wir dann in die Luxus-Villa kamen, wollten wir alle Party feiern und deswegen ist am ersten Tag mehr Alkohol verbraucht worden, wie in der letzten Staffel total. Ihr, SAT.1, habt das so bewusst provoziert, dass wir nach 16 Tagen Quarantäne komplett ausgehungert in dieses Haus reinkommen und uns gegenseitig schlachten.“ Das hätte der Sender genau so geplant, ist sich der Protz-Prinz sicher.

Ungeheuerliche Anschuldigungen

Dass zwei Wochen in Einzelquarantäne hart sind und auch etwas mit einem machen, steht außer Frage, aber die Verantwortung für das eigene Verhalten auf den Sender abzuschieben, dürfte doch wohl etwas zu kurz gegriffen sein. Immerhin dürfte es wohl kaum die Produktionsfirma gewesen sein, die von Anhalt den Alkohol eingeflößt hat … Außerdem sind örtliche Quarantäneregeln nun mal Quarantäneregeln, die wohl auch extra bezahlt wurden, wie Marcus im Video verrät. Deshalb: Augen auf bei der Berufswahl!

Im knapp siebenminütigen Video stellt von Anhalt noch weitere waghalsige Behauptungen auf, die ihn nicht gerade sympathischer dastehen lassen. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum der rotbäckige Ex-Rotlicht-Unternehmer den Clip in der Zwischenzeit aus seiner Insta-Story gelöscht hat … (DA)