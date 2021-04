Prinz Philip: Ein wahrer König der Herzen

09.04.2021 14:27 Uhr

Prinz Philip ist am Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Das gab der Palast am Mittag bekannt. Der Ehemann der Queen war ein wahrer König der Herzen.

Er hatte es nicht immer leicht im Leben. Seit 69 Jahren war der Platz dieses hochgewachsenen (1,88 Meter) stolzen Mannes immer nur die zweite Reihe. Er musste stets hinter seiner Frau laufen, denn sie war nun mal die Queen, das gekrönte Oberhaupt des Vereinigten Königreichs. Prinz Philip, der schon zu Lebzeiten legendäre Duke of Edinburgh, tat es mit einer unverwechselbaren Mischung von erzwungener Demut und liebenswürdigem Trotz.

Und aus bedingungsloser lebenslanger Liebe zu seiner Elizabeth (94), die er in den Privatgemächern, und nur dort, gern „Alte“ oder „Würstchen“ zu nennen pflegte. So wurde ein kantiger, überaus männlicher Typ, der sich nur ungern von anderen was sagen ließ, ein treuer, verlässlicher Partner, mehr noch: ein wahrer König der Herzen des englischen Volks.

Am Freitagmorgen (9.4.) ist er im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Das gab der Palast am Freitag bekannt. „Mit tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben. Seine Königliche Hoheit ist heute Morgen auf Schloss Windsor friedlich verstorben“, heißt es in der Nachricht.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021