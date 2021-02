Prinz Philip verbrachte zweite Nacht im Krankenhaus

18.02.2021 11:25 Uhr

Prinz Philip verbrachte eine zweite Nacht in einem Londoner Krankenhaus. Seine Einlieferung war laut Buckingham Palast eine Vorsichtsmaßnahme.

Prinz Philip (99) verbrachte die zweite Nacht im King Edward VII Hospital in London und bereitet sich aktuell auf den dritten Tag im Klinikum vor, wie die „Daily Mail“ meldet. Nachdem er sich auf Schloss Windsor unwohl gefühlt hatte, wurde er am Dienstagabend in das Krankenhaus eingeliefert. Das hatte der Buckingham Palast am Mittwoch bekanntgegeben. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

Prinz Philip und seine Ehefrau, Queen Elizabeth II. (94), haben sich wegen der Corona-Pandemie in das Windsor-Anwesen zurückgezogen. Im Januar dieses Jahres hatten sie eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Die Königin wird im April 95, ihr Gemahl im Juni 100 Jahre alt.

(ili/spot)