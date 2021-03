Prinz Philip wird in ein anderes Krankenhaus verlegt

01.03.2021 14:22 Uhr

Prinz Philip ist in ein anderes Krankenhaus in London verlegt worden. Laut Buckingham Palast bestehe deswegen aber weiterhin kein Grund zur Sorge.

Der Gesundheitszustand von Prinz Philip (99) bereitet Anhängern der britischen Königsfamilie zunehmend Sorgen. Schon seit Mitte Februar liegt der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) in einer Londoner Privatklinik. Nun wurde vom Buckingham Palast laut „Sky News“ bestätigt, dass der Prinzgemahl in das St. Bartholomäus Krankenhaus im Nordwesten der Stadt verlegt worden ist. Dort soll der 99-Jährige weiterhin gegen eine offenbar hartnäckige Infektion behandelt werden.

Buckingham Palace has confirmed the Duke of Edinburgh has been transferred from King Edward VII’s Hospital to St Bartholomew's Hospital where doctors will continue to treat him for an infection

For more on this and other news visit https://t.co/8OWd2TvLrt

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 1, 2021