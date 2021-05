Prinz William: Besuch bei seinem Lieblingsklub

Prinz William besucht ein neues Trainingszentrum von Aston Villa (mia/spot)

04.05.2021 19:33 Uhr

Er scherzte und strahlte: Die Eröffnung eines neuen Sportzentrums seines Lieblingsvereins Aston Villa dürfte ein Highlight im Terminkalender von Prinz William gewesen sein.

Prinz William (38) hat ein neues Trainingszentrum des englischen Fußballklubs Aston Villa eröffnet. In dem Zentrum in Warwickshire besuchte er das in Birmingham ansässige Team am Dienstag als Ehrengast. Strahlend unterhielt er sich mit den Spielern und ließ sich über das regionale Engagement des Premier-League-Klubs während der Pandemie aufklären.

Dabei trug William einen weinroten Pullover und ein himmelblaues Hemd – die Vereinsfarben von Aston Villa. Das war kein Zufall: Der Präsident des englischen Fußballverbands FA ist seit Kindertagen Fan des Klubs. Den Grund für seine Anhängerschaft erklärte er bereits 2015 im Gespräch mit der BBC: Während seine Schulkameraden Fans von Manchester United oder Chelsea gewesen wären, hätte er sich nach einer Mannschaft gesehnt, „die eher im Mittelfeld der Tabelle steht und mir eher eine Achterbahnfahrt der Gefühle vermitteln kann“.