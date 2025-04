Stars Beyoncé und Jay Z auf der Suche nach Basis in Großbritannien Beyoncé und Jay Z sind Berichten zufolge auf der Suche nach einem Zuhause in Großbritannien. Das Superstar-Paar soll daran interessiert sein, ein Haus in den malerischen Cotswolds zu kaufen, obwohl ihre Immobilie in LA immer ihr Hauptwohnsitz sein wird. Ein Insider verriet der Kolumne ‚Eden Confidential‘ der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Die Waldbrände haben ihnen einen […]