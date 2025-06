Stars Prinz William: Er warnt vor dem Zustand der Weltmeere

Bang Showbiz | 06.06.2025, 16:00 Uhr

Prinz William sprach eine eindringliche Warnung vor dem aktuellen Zustand der Weltmeere aus.

In der neuesten Folge seiner YouTube-Show ‚Guardians‘ thematisierte der Prinz von Wales den Golf von Kalifornien, ein Gebiet vor der Küste Mexikos, das heute unter anderem wegen „illegaler Fischerei“ unter Druck steht.

William erzählte in seiner Einleitung in seiner ‚Guardians‘-YouTube-Serie: „Im Golf von Kalifornien vor Mexiko, der einst als „Aquarium der Welt“ bekannt war, steht das Leben unter Druck. Erwärmende Gewässer, Artensterben und das Ausmaß der illegalen Fischerei brachten dieses Ökosystem an den Rand des Abgrunds.“ Der Prinz stellte daraufhin Kapitän José Luis Cesena Calderón vor, der über drei Jahrzehnte lang illegal fischte, bevor er sich einem Netzwerk zum Schutz der Meere in der Bucht von La Paz angeschlossen hat. Der Prinz fügte hinzu: „In dieser Folge treffen wir José – der einst ein illegaler Fischer war – heute ist er einer der engagiertesten Naturschützer der Region. Von La Paz aus führt er eine stille Revolution auf See an, baut Vertrauen auf, wendet das Blatt und zeigt, wie diejenigen, die einst ein Teil des Problems waren, zu den größten Beschützern des Ozeans werden können.“